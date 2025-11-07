Haberler

ABD'de bir Türk, polis tarafından öldürüldü

Güncelleme:
Florida'nın Gainesville kentinde, sosyal medya paylaşımlarında tehditlerde bulunduğu iddia edilen Türk vatandaşı Ali Bayhan, polis operasyonu sırasında vurularak öldürüldü. Bayhan'ın ailesi, ruhsal sorunlar nedeniyle zorunlu psikiyatrik değerlendirme talep etmişti.

  • ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Türk vatandaşı Ali Bayhan, polis tarafından vurularak öldürüldü.
  • Ali Bayhan, sosyal medyada terör tehdidi oluşturan ifadeler kullandığı ve sinagoga yönelik tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.
  • Polis operasyonu sırasında Ali Bayhan evden silahla çıktı ve uyarılara cevap vermedi.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Gainesville kentinde yaşayan 38 yaşındaki Türk vatandaşı Ali Bayhan, hakkında çıkarılan yakalama emri uygulanırken polis tarafından vurularak öldürüldü.

"TERÖR TEHDİDİ" İDDİASI

Yetkililer, Bayhan'ın sosyal medya paylaşımlarında "terör tehdidi" oluşturacak ifadeler kullandığını ve ruh sağlığıyla ilgili ailesinin endişeleri olduğunu bildirdiğini açıkladı. Alachua County Şerif Ofisi, Bayhan'ın Florida Valisi Ron DeSantis de dahil olmak üzere bazı seçilmiş yetkililere ve Tallahassee kentindeki "Temple Israel" adlı sinagoga yönelik tehditlerde bulunduğu gerekçesiyle hakkında yakalama emri çıkarıldığını belirtti.

OPERASYON SIRASINDA EVDEN SİLAHLA ÇIKTI

Polis ekipleri, dün öğle saatlerinde adrese düzenledikleri operasyon sırasında Bayhan'ın evden silahla çıktığını ve uyarılara cevap vermediğini bildirdi. Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, K9 köpeği devreye sokulduktan sonra Bayhan'ın belindeki silaha yöneldiği, bu sırada polis tarafından vurulduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde bulunan kablolu bir cihaz nedeniyle bomba imha ekibi çağrıldı ancak yapılan incelemede patlayıcı maddeye rastlanmadı. Hiçbir polis memurunun yaralanmadığı olayla ilgili soruşturmayı eyalet polisi üstlendi. Bayhan'ın ölümü, Florida'daki "terör tehdidi" soruşturmasının seyrini yeni bir aşamaya taşıdı. Yetkililer, olaya ilişkin tüm detayların incelendiğini ve hem federal hem yerel makamların koordineli biçimde çalıştığını açıkladı.

BAYHAN'IN AİLESİ "ZORUNLU PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME" TALEP ETMİŞTİ

Türkiye doğumlu olan Ali Bayhan, Gainesville'de bir evin garaj kısmında kiracı olarak yaşıyordu. Ailesi, Bayhan'ın ruhsal sorunlar yaşadığı gerekçesiyle mahkemeden "zorunlu psikiyatrik değerlendirme" talep etti. Mahkemenin gecikmenin ciddi zarara yol açabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak karşı tarafı dinlemeden "ex parte" usulüyle talebi kabul ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

öldürüldü denilmez, etkisiz hale getirildi denilir. tecavüz değil sınır çiğnedi denilir. öldürüldü demek çok kaba bir kelime. nazikce ifade edilmeli, etkisiz hale getirildi yada "gayesinden caydırıldı."

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Sonra ABD vize vermez tabi olan bizlere oluyor

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz:

Son birkaç yılda çok fazla para kaybettikten sonra kripto paralardan vazgeçmenin eşiğine gelmiştim. Ancak Nelson FY'nin platformu ve uzmanlığı sayesinde, kayıplarımı telafi etmekle kalmadım, aynı zamanda yatırımımı üç katına çıkarıp 624.000 dolara çıkardım. Stratejileri birinci sınıf. Kendisine Telegram'dan (Nildatrading) ulaşabilirsiniz. Tereddüt etmeyin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Bir sitede Türkçe Yazılım kullanabilecek kimse yok mu yahu? Her yazılan yazı, manşet, bubkadar mı yanlışlar e imlâ hatalarıyla dolu mu olur. Bir de kripto salak yorumlarını itina ile ilk sıraya yerleştirerek suç işliyorsunuz. Yapamayanı tutmayacaksınız bu işte. Sitenize yazı da yazsak cevap yok zaten. WhatsApp hattı koymuşsunuz 2 tık göremedim hiç. Ayıp. Utanın biraz.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamza Tanrıkul:

ABD de polis her tehdide böyle cevap verir. eee bizde….??????

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
