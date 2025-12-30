Haberler

Maltepe'de inşaatın istinat duvarı arabanın üzerine yıkıldı

Maltepe'de inşaatın istinat duvarı arabanın üzerine yıkıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'de inşaat şantiyesinin duvarı, kuvvetli fırtına sonucunda otomobilin üzerine yıkıldı. Neyse ki kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Maltepe'de bir inşaat şantiyesinin duvarı, kuvvetli fırtınanın etkisiyle seyir halindeki bir otomobilin üzerine yıkıldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, 16: 40 sıralarında Cevizli 30 Ağustos Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak girişinde bulunan bir inşaat şantiyesine ait duvar, kuvvetli fırtına nedeniyle seyir halinde bulunan bir otomobilin üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü ve yanındaki bir kişi, araç içinden yara almadan kurtarıldı. Kaza nedeniyle otomobilde geniş çaplı maddi hasar oluştu. Aracın olay yerinden kaldırılma çalışmaları için cadde iki yönlü araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor

Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor