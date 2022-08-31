Fırtına Avşa Adası'nda teknelere zarar verdi 3. Sayfa Haberleri Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda etkili olan fırtına nedeniyle sahile bağlı teknelerde maddi hasar oluştu. Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda etkili olan fırtına nedeniyle sahile bağlı teknelerde maddi hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre, Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına Balıkesir'in Marmara ilçesi Avşa Adası'nda maddi hasara neden oldu. Sahile bağlı bazı tekneler fırtına ve oluşan dev dalgalar ile zarar gördü. Fırtına nedeniyle sahil bölgesindeki teknelerde hasar oluştu. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Avşa Adası Balıkesir Fırtına Marmara 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Fırtına Avşa Adası'nda teknelere zarar verdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.