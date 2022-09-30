Firma yetkililerine kızdı, ses sistemini mağazanın önünde parçaladı Kırıkkale'de bir vatandaş, garanti çerçevesinde servise gönderdiği ve 160 TL kargo ücreti ödediği ses sistemini, tamir edilmeden kendisine teslim edilmesi üzerine satın aldığı mağazanın önünde parçaladı.

Firma yetkililerine kızdı, ses sistemini mağazanın önünde parçaladı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir vatandaş, garanti çerçevesinde servise gönderdiği ve 160 TL kargo ücreti ödediği ses sistemini, tamir edilmeden kendisine teslim edilmesi üzerine satın aldığı mağazanın önünde parçaladı.

Kırıkkale'de yaşayan Turgay Özkoçak, bir mağazadan bin 800 liraya satın aldığı ses sisteminin arızalanması üzerine garanti çerçevesinde tamir edilmesi için servise gönderdi. 160 TL kargo ücreti ödeyen Özkoçak, serviste tamiri yapılmadan geri gönderilen ses sitemini satın aldığı mağazaya götürdü. Firma yetkililerinin sorununa çözüm bulmaması üzerine mağazanın önünde ses sistemini parçaladı. Arızalanan ses sistemini garanti çerçevesine servise gönderdiğini ifade eden Turgay Özkoçak, "Garantili ürün. Kutusuyla köpüğüyle halen duruyor. Birkaç ay sonra ürünün sesi gidip geliyor. Şikayetimden dolayı geri mağazaya getirdim. Dediler ki 'garantiye gönder.' Garantiye gönderdik, garanti dedi ki 'bu kullanıcı hatası.' İçerisindeki anakart bozukmuş. Biz durduk yere anakartı bozmuşuz. O zaman yapmayın, dedik. Bin lira gibi bir ücret çıkarttılar, kabul etmedik" dedi.

İki defa kargo ücreti ödediğini belirten Özkoçak, "Buraya geldim yetkililere durumu izah ettim. Dediler ki 'müşteri bizim velinimetimiz, biz yaptırırız.' Alın götürün yaptırın, dedim, 3 aydır bekliyorum. 3 ay sonra bu ürün tekrar geri geldi. Bu ürünü yapmadan geri getirdiler. Ben de zaten arkadaşlara söylemiştim, gelirse bu ürünü kırarım. Ben haklıyım" diye konuştu.

(HA-MK-DK-Y)