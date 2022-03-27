Fırıncılar arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fırıncılar arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Fırıncılar arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı Çorum'un Osmancık ilçesinde iki fırıncı arasında çıkan tartışmada kan aktı.

- Fırıncılar arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde iki fırıncı arasında çıkan tartışmada kan aktı. Bacağından vurulan fırıncı hastaneye kaldırılarak tedavi alındı.

Olay, Koyunbaba mahallesinde meydana geldi. İddialara göre Dursun Yangöz, kendisine ait fırında meslektaşı Enes Şanver ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Enes Şanver, Yangöz'ü bacağından vurarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yangöz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum'a sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İK-İS - GD)

Fırıncılar arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı

Fırıncılar arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı

Fırıncılar arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı

Fırıncılar arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / İlkay Sever - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title