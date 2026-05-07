Haberler

Akademisyenler korosu sanatseverlerle buluştu

Akademisyenler korosu sanatseverlerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fırat Üniversitesi akademisyenleri tarafından düzenlenen 'Kültür Ahengi Akademisyenler Korosu Konseri' yoğun katılımla gerçekleşti. Farklı yörelere ait eserlerin seslendirildiği konserde, sanatın toplumları bir araya getiren bir değer olduğu vurgulandı.

Fırat Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan "Kültür Ahengi Akademisyenler Korosu Konseri" kapsamında farklı yörelere ait eserler, Öğr. Gör. Ahmet Tevfik Yucasu yönetimindeki koro ve saz sanatçıları tarafından seslendirildi.

Fırat Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan "Kültür Ahengi Akademisyenler Korosu Konseri", üniversite yerleşkesinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan Fırat Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörü Prof. Dr. Oğuzhan Altungül, sanatın toplumları bir araya getiren bir değer olduğunu ve bu tür kültürel etkinliklerin üniversite-toplum bütünleşmesine katkı sunduğunu belirtti. Genel Sanat Yönetmenliği ve Şefliğini Öğr. Gör. Ahmet Tevfik Yucasu'nun üstlendiği konserde, farklı yörelere ait eserler koro ve saz sanatçıları tarafından seslendirildi. Akademisyenlerden oluşan koronun performansı izleyiciler tarafından takip edilirken, programda çeşitli kültürel eserlere yer verildi. Müzik performanslarının ardından program sonunda, geceye katkı sunan koro üyeleri ile saz sanatçılarına teşekkür belgeleri sunuldu.

Etkinlik, Genel Sanat Yönetmeni ve Şef Öğr. Gör. Ahmet Tevfik Yucasu'ya çiçek takdim edilmesiyle sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanlığına oy birliğiyle seçildi

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
En net görüntü! İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı

En net görüntü! İşte ODTÜ'deki olayların başlama anı
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni kanun teklifi Meclis'ten geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Acun Ilıcalı yıldız futbolcusunu Fenerbahçe'ye önerdi: 25 golden aşağı atmaz

Yıldız futbolcusunu Fenerbahçe'ye önerdi: 25 golden aşağı atmaz
30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

MSB: YILDIRIMHAN 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip

YILDIRIMHAN'ın bu özelliği sınıf atlattı! Türkiye ilk 5 ülke içinde
Dünyayı hantavirüs korkusu sardı! Bill Gates'in sözleri yeniden gündem oldu

Art arda gelen ölümler sonrası Bill Gates yeniden gündem oldu