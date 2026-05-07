Akademisyenler korosu sanatseverlerle buluştu

Fırat Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan "Kültür Ahengi Akademisyenler Korosu Konseri" kapsamında farklı yörelere ait eserler, Öğr. Gör. Ahmet Tevfik Yucasu yönetimindeki koro ve saz sanatçıları tarafından seslendirildi.

Fırat Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan "Kültür Ahengi Akademisyenler Korosu Konseri", üniversite yerleşkesinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan Fırat Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörü Prof. Dr. Oğuzhan Altungül, sanatın toplumları bir araya getiren bir değer olduğunu ve bu tür kültürel etkinliklerin üniversite-toplum bütünleşmesine katkı sunduğunu belirtti. Genel Sanat Yönetmenliği ve Şefliğini Öğr. Gör. Ahmet Tevfik Yucasu'nun üstlendiği konserde, farklı yörelere ait eserler koro ve saz sanatçıları tarafından seslendirildi. Akademisyenlerden oluşan koronun performansı izleyiciler tarafından takip edilirken, programda çeşitli kültürel eserlere yer verildi. Müzik performanslarının ardından program sonunda, geceye katkı sunan koro üyeleri ile saz sanatçılarına teşekkür belgeleri sunuldu.

Etkinlik, Genel Sanat Yönetmeni ve Şef Öğr. Gör. Ahmet Tevfik Yucasu'ya çiçek takdim edilmesiyle sona erdi. - ELAZIĞ

