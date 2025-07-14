Fırat Nehri'nde Boğulan 15 Yaşındaki Çocuğun Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren ve boğularak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Durmuş'un cenazesi ailesine teslim edildi.

Olay, Nizip ilçesi Belkıs kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için arkadaşlarıyla Fırat Nehri'ne giren 15 yaşındaki Ahmet Durmuş, aniden çırpınarak suyun içinde gözden kayboldu. Suya atlayan arkadaşları, Ahmet'in cansız bedenini sudan çıkartarak, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Otopsi işlemleri için Nizip Devlet Hastanesine ardından da Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Durmuş'un cenazesi yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. - GAZİANTEP