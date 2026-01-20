Haberler

Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Güncelleme:
Çeşitli suçlardan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali K., İstanbul Arnavutköy'de yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan Ali K., Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın "kasten yaralama", "cebir", "tehdit" veya "hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma", "taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 10 yıl 5 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin yapılması için Arnavutköy polis merkezine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede

