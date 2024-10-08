Üye Girişi
Haberler

Firari Hükümlüler Jandarma Tarafından Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde firari hükümlü iki kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanıkların yakalanması için özel bir çalışma yürüttü. Uyuşturucu madde bulunduran ve silah suçundan aranan şahıslar, düzenlenen operasyonlarla ele geçirildi.

Firari hükümlüler jandarmadan kaçamadı

BALIKESİR - Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar ile Edremit İlçesinde firari hükümlü 2 kişi kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari sanıkları yakalamak için Edremit İlçe Jandarma komutanlığı ve Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri'nden özel bir ekip oluşturuldu.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E. Ç.'nin yakalanması amacıyla görevli ekipler tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Edremit İlçesi Avcılar Mahallesinde arkadaşlarına ait evde saklandığı duyumu alınması üzerine, adli makamlarla gerekli koordine kurularak icra edilen operasyondan E.Ç. yakalandı. E.Ç.,sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İkinci olayda ise Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca; aranan şahısların yakalanmasına yönelik Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri'nden özel bir ekip oluşturuldu. Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması suçundan hakkında 15 yıl 2 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.C.yakalanması için çalışma başlatıldı. Edremit İlçesi Avcılar Mahallesinde bir hayvan barınağında saklandığı ve üzerinde uyuşturucu madde bulundurduğu duyumu alınması üzerine, adli makamlarla gerekli koordine kurularak icra edilen operasyonda üzerinde ele geçirilen 54,39 gram metamfetamin uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS - 3.Sayfa
İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel

Kaza anındaki tüm konuşmalar ifşa oldu: Hayatım bitti hemen gel

 'Narin babaevinde öldürüldü' haberlerinin ardından Güran ailesinden dikkat çeken açıklama

'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberlerinin ardından aileden dikkat çeken açıklama

 Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Ankara elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Mamak, Keçiören, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Karşıyaka, Buca, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 8-9 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Salihli, Soma, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Ümraniye, Beykoz, Silivri elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 8-9 Ekim Sarıçam, Seyhan, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Erbaaspor Nazilli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Erbaaspor Nazilli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Erbaaspor Nazilli Spor maçı ka Serik Belediyespor Beyoğlu Yeni Çarşı SF CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Serik Belediyespor Beyoğlu Yeni Çarşı SF maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kan Giresunspor Menemen FSK CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Giresunspor Menemen FSK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.