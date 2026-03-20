Şanlıurfa'da 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
Şanlıurfa'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ., jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, adli makamlarca tutuklandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ., Viranşehir ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı