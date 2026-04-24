Firari hükümlü Dörtyol'da yakalanarak tutuklandı
Hatay'da "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.A. polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Dörtyol'da yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY