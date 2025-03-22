Firari Hükümlü Dolabın İçindeki Gizli Bölmede Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 11 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 36 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından dolabın içindeki gizli bölmede yakalandı.

Nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından toplam 11 ayrı suçtan araması, kesinleşmiş 36 yıl 1 ay hapis cezası olan firari şüpheli Sevda S.'nin(46) yapılan çalışma sonucu Seyrantepe Mahallesi'nde saklandığı evi tespit etti. Arama kararına istinaden evde yapılan aramada firari hükümlü Sevda S., polis ekipleri tarafından dolap içindeki gizli bölmede yakalandı.

Şüpheli Sevda S., Emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA