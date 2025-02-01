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Firari FETÖ Zanlısı Malatya'da Yakalandı

Firari FETÖ Zanlısı Malatya'da Yakalandı
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Malatya'da 'FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.K. adlı zanlı, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Malatya'da 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Malatya'da 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı B.K. (39), jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi'ndeki ikametinde düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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