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Sivas'ta FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Sivas'ta FETÖ Hükümlüsü Yakalandı
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Sivas'ta terörle mücadele ekipleri, MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'yi yakaladı. Adli işlemlerin ardından hükümlü, Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan M.K Sivas'ta yakayı ele verdi.

Sivas Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. K. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan hükümlü, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından, Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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