Finlandiya'da hava örneklerinde radyoaktif madde tespit edildi

Güncelleme:
Finlandiya Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu (STUK), hava örneklerinde az miktarda radyoaktif madde tespit edildiğini ancak bunun halk sağlığı için risk oluşturmadığını açıkladı. Radyoaktif maddelerin kaynağı henüz belirlenemedi.

Finlandiya Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu'ndan (STUK) yapılan açıklamada, ülkenin hava örneklerinde az miktarda radyoaktif madde tespit edildiği, ancak bunun halk sağlığı için herhangi bir risk oluşturmadığı belirtildi.

Finlandiya'da radyoaktif madde paniği yaşandı. Finlandiya Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu'ndan (STUK) yapılan açıklamada, ülkenin hava örneklerinde az miktarda radyoaktif madde tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, "Yoğunluk çok düşük ve insanlar veya çevre için herhangi bir risk oluşturmuyor" denildi. Radyoaktif maddelerin kaynağının tespit edilemediği aktarıldı.

STUK açıklamasına göre; radyoaktif maddeler, Finlandiya'daki nükleer enerji santrallerinden kaynaklanmıyor.

Finlandiya, İsveç, Rusya ve çevresindeki bölgede birçok nükleer enerji reaktörü bulunuyor. - HELSİNKİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
