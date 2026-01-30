Finlandiya'da hava örneklerinde radyoaktif madde tespit edildi
Finlandiya'da radyoaktif madde paniği yaşandı. Finlandiya Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu'ndan (STUK) yapılan açıklamada, ülkenin hava örneklerinde az miktarda radyoaktif madde tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, "Yoğunluk çok düşük ve insanlar veya çevre için herhangi bir risk oluşturmuyor" denildi. Radyoaktif maddelerin kaynağının tespit edilemediği aktarıldı.
STUK açıklamasına göre; radyoaktif maddeler, Finlandiya'daki nükleer enerji santrallerinden kaynaklanmıyor.
Finlandiya, İsveç, Rusya ve çevresindeki bölgede birçok nükleer enerji reaktörü bulunuyor. - HELSİNKİ