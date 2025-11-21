Finike'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 184 Hap Ele Geçirildi

Antalya'nın Finike ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 2 bin 184 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken, bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Finike'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli U.U.'nun adresinde arama yapıldı. Aramada 2 bin 184 adet Lyrica isimli sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli U.U., jandarma işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Elmalı Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. - ANTALYA