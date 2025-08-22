Finike'de Serada Silahlı Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde serada çalışan iki kişi, husumet nedeniyle uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Finike ilçesine bağlı Saklısu Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.T. husumet iddiasıyla serada çalışan Fatih Ç. ve Süleyman S.'ye, tüfekle ateş edip olay yerinden kaçtı.

İhbarın üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Fatih Ç. ile yanında çalışan demir ustası Süleyman S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
