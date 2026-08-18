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Kandıra'da Fındık Tarlalarına 7/24 Jandarma Güvenliği

Kandıra'da Fındık Tarlalarına 7/24 Jandarma Güvenliği
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kandıra'da fındık hasadı döneminde hırsızlık olaylarını önlemek için 7 gün 24 saat denetim yapıyor. Gece görüş ve termal dronlar, motosiklet ve araçlarla devriye görevleri sürüyor.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fındık hasadı döneminde tarlalarda yaşanabilecek hırsızlık olaylarının önüne geçmek amacıyla Kandıra'da 7 gün 24 saat denetim gerçekleştiriyor. Gece görüş ve termal kabiliyetli dronların yanı sıra motosiklet, jandarma araçları ve dürbünlerle kontrollerini sürdüren ekipler, fındık tarlalarında devriye geziyor ve şüpheli durumlara karşı nöbet tutuyor.

Kandıra ilçesindeki jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan fındık tarlalarında hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla geniş kapsamlı güvenlik tedbirleri alındı. Jandarma ekipleri, özellikle hasat döneminde üreticilerin emeklerinin korunması için gece gündüz sahada görev yapıyor. Çalışmalar kapsamında asayiş timleri, trafik timleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), farklı noktalarda kontroller gerçekleştiriyor. Ekipler motosiklet ve jandarma araçlarıyla bölgedeki yolları ve tarla çevrelerini kontrol ederken, ekipler tarafından dürbünlerle de çevrede gözlem yapılıyor.

Gece saatlerinde ise gece görüş ve termal görüntüleme kabiliyetine sahip insansız hava araçlarından (dron) yararlanılıyor. Havadan yapılan kontrollerle tarlalar ve çevresindeki hareketlilik takip edilirken, ekipler gerekli durumlarda bölgeye yönlendiriliyor.

Jandarma ekipleri, fındık tarlalarında hırsızlık olaylarının yaşanmaması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Tarlalarda devriye gezen ekipler, üreticilerin ürünlerini güvenli şekilde hasat edebilmesi için kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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