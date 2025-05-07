Fındık Bahçesinde Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde fındık bahçesinde ilaçlama yaptığı esnada kontrolünden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Ferizli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehane işletmecisi olan 3 çocuk babası Tahsin Akçay (55), fındık bahçesinde ilaçlama yaptığı esnada traktörünün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Akçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılan Tahsin Akçay, Ferizli Sıraahmetler Mahallesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAKARYA