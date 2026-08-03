Fındık Bahçesinde Kalp Krizi: 51 Yaşındaki Şahıs Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık bahçesinde kalp krizi geçiren şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alaplı'ya bağlı Çamlıbel köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Tepe (51), fındık bahçesinde çalıştığı sırada aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tepe'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Tepe hayatını kaybetti. Tepe'nin cenazesi, öğleyin Çamlıbel köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı