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Akçaabat'ta Elektrik Akımı Faciası: 1 Ölü

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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir kişi fındık bahçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi fındık bahçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Ortaköy mahallesi Kuz Küme Evleri mevkiinde bulunan bir fındık bahçesinde bir kişinin elektrik akımına kapıldığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Hasan Kaba (50) isimli şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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