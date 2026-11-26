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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmada aranan geminin eski çalışanı Azerbaycan uyruklu S.S., Gazimağusa Limanı'nda yakalandı. Geminin alabora olmasına neden olduğu belirtilen kırığı ilk fark eden ve fotoğraflayarak ikinci kaptana gönderen zanlının 1 gün tutuklu kalmasına karar verildi.

KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmada aranan Filo Jet'in eski gemicisi S.S., başka bir firmaya ait gemiyle Gazimağusa Limanı'na gelerek KKTC'ye giriş yapmak istediği sırada yakalandı. Filo Jet'in eski gemicisi S.S.'nin bilirkişilerin geminin alabora olmasına neden olduğu belirtilen kırığı ilk fark eden ve fotoğraflayarak ikinci kaptana gönderdiği ifade ediliyor.

Gemideki kırığı 12 Haziran'da fotoğraflamış

Zanlının, gemideki kırığı 12 Haziran'da fark ederek fotoğrafladığı ve görüntüyü geminin ikinci kaptanı Merve Nur Seraslan'a gönderdiği öğrenildi. S.S.'nin temmuz ayında Filo Jet'teki görevinden ayrıldığı belirtildi. Bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan zanlının, soruşturma kapsamında 1 gün tutuklu kalmasına karar verildi. Zanlının cep telefonunun incelenerek gemideki hasara ilişkin gönderdiği fotoğraf ve mesajların araştırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı