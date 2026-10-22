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Filistin Sağlık Bakanlığına göre 7 Ekim'den beri Gazze'de 74 bin 498 sivil öldü

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölen sivillerin sayısının 74 bin 498'e yükseldiğini bildirdi. Bakanlık son 24 saatte 3 sivilin öldüğünü ve 12 sivilin yaralandığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 498'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 12 sivilin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, İsrail'in daha önceki saldırılarında ağır yaralanan 1 sivilin de yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, son saldırılarla birlikte ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 538'e yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 841'e, yaralı sayısının da 5 bin 498'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 74 bin 498'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 616'ya ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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