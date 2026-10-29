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Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de ölenlerin sayısını 74 bin 570 olarak açıkladı

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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 570'e yükseldiğini bildirdi. Bakanlık, son 24 saatte hastanelere 6 sivilin cenazesinin ve 38 yaralının getirildiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 570'e yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen sivilleri hedef aldığı Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 6 sivilin cenazesinin ve 38 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 574'e, yaralı sayısının da 5 bin 687'e yükseldiği belirtilirken, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısı da 845 olarak verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 570'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 808'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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