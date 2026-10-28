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Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de can kaybının 74 bin 564'e çıktığını açıkladı

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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 564'e yükseldiğini bildirdi. Bakanlık, son 24 saatte 1 sivilin öldüğünü, 11 sivilin yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 74 bin 564'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 11 sivilin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, 2 sivilin de daha önceki saldırılarda aldıkları yaralar nedeniyle öldüğünü aktardı.

Bakanlık açıklamasında, son saldırılarla birlikte ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 568'e yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 845'e, yaralı sayısının da 5 bin 649'a ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 74 bin 564'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 175 bin 770'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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