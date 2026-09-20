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Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de 73 bin 910 ölü olduğunu bildirdi

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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail saldırılarında 3 sivilin öldüğünü, 21 sivilin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 73 bin 910'a, yaralı sayısının 174 bin 935'e yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 3 kişinin öldüğünü ve 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 73 bin 910'a yükseldiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin saldırıları sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte İsrail askerlerinin saldırıları nedeniyle 3 sivilin öldüğü, 21 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025'te varılan Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından bu yana toplam can kaybının bin 393'e, enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısının 831'e yükseldiği, yaralı sayısının da 4 bin 822'ye ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 910'a, toplam yaralı sayısının da 174 bin 935'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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