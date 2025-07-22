Filistin İslami Cihad, İsrailli Esir ile İrtibatın Kesildiğini Açıkladı

Filistin İslami Cihad Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırı sonrası İsrailli esir Rom Braslavski ile irtibatın kesildiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir İsrailli esir daha hayatını kaybetmiş olabilir. Filistin İslami Cihad Hareketi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırı sonrası İsrailli esir Rom Braslavski ile dünden yana irtibatın kesildiğini açıklayarak, Braslavski ve yanındaki ekibin akıbetinin bilinmediğini ifade etti.

Braslavski ailesi yaptığı açıklamada, "Rom'un nerede olduğunu kimse bilmiyor, ne IDF ne de İslami Cihad. Bize söylenen tek şey onun tek başına tutulduğu. Oğlumuzun nerede olduğunu bilmek istiyoruz. Sorumluların bizimle oturmasını ve bilgi kırıntıları ya da kısmi gerçekler değil tam bilgi paylaşımı yapmasını istiyoruz" ifadelerini kullanarak, İsrail ordusundan ya da hükümetten kimsenin mesajlarına ve aramalarına cevap vermediğini aktardı. - GAZZE