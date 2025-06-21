Filistin Destekçisi Öğrenci Khalil Kefaletle Serbest Bırakıldı

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New Jersey Bölge Yargıcı Michael Farbiarz, Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmoud Khalil'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Khalil, 3 aydan uzun süredir gözaltında tutuluyordu ve yargıç, gözaltı sürecinin anayasa açısından sorunlu olduğunu belirtti.

ABD'de New Jersey Bölge Yargıcı Michael Farbiarz, 3 aydan uzun süredir gözaltında tutulan Columbia Üniversitesi öğrencisi ve Filistin destekçisi Mahmoud Khalil'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın (ICE) 8 Mart'ta New York'ta tutukladığı Mahmoud Khalil hakkında mahkemeden bir karar geldi. ABD Bölge Yargıcı Michael Farbiarz, 3 aydan uzun süredir gözaltında tutulan Columbia Üniversitesi öğrencisi ve Filistin destekçisi Mahmoud Khalil'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Yargıç Farbiarz, "Gazze'deki askeri operasyonlara yönelik protestolarını dile getiren bir kişinin cezalandırılması amacıyla göçmenlik yasalarının kullanılmaya çalışıldığı" izlenimi oluştuğunu ifade etti.

Yargıç Farbiarz, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Khalil'in ABD'deki varlığının "ciddi dış politika sonuçları doğurabileceği" gerekçesini anayasa açısından sorunlu buldu.

Khalil'in "sıra dışı bir şekilde" 2'nci bir suçlama ile gözaltında tutulduğunu belirten Yargıç Farbiarz, "Yasal daimi ikamet sahibi birinin bu tür bir gerekçeyle gözaltında tutulması oldukça düşük bir ihtimaldir" dedi.

Ailesine kavuşması bekleniyor

Gözaltı süresince Louisiana eyaletinde tutulan Khalil, eşi ve yeni doğan çocuğundan uzakta kalıyordu. Avukatları, Khalil'in ya kefaletle serbest bırakılmasını ya da ailesine yakın bir tesise naklini talep etmişti. Mahkemenin kararının ardından Khalil'in kısa süre içinde serbest kalması bekleniyor. Kefalet şartlarına ilişkin ayrıntılar ise henüz kamuoyuna açıklanmadı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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