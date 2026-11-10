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Filipinler'in güneyinde 6 yabancı uyrukluyu taşıyan özel uçak düştü

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Filipinler'in güneyindeki Davao del Sur bölgesinde, Digos şehrinde 6 yabancı uyrukluyu taşıyan özel uçak düştü. Afet yönetimi yetkilisi, uçaktakileri arama çalışmalarının sürdüğünü ve yolcuların ölmüş olabileceğini söyledi.

Filipinler'in güneyinde 6 yabancı uyruklu kişiyi taşıyan özel uçak düştü. Uçakta bulunanları arama çalışmaları sürüyor.

Filipinler'in güneyinde özel uçak düştü. Davao del Sur bölgesindeki Digos şehrinde görevli afet yönetimi yetkilisi Jomar Calledo, uçakta bulunan 6 yabancı uyruklu yolcuyu arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Calledo, uçakta bulunanların ölmüş olabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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