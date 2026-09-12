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Filipinler’deki feribot yangınında ölü sayısı 35’e yükseldi

Filipinler’deki feribot yangınında ölü sayısı 35’e yükseldi
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Filipinler’de feribotta çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35’e yükseldi.

Filipinler'de feribotta çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Filipinler'in başkenti Manila'dan 117 yolcu ve 17 mürettebatla çarşamba günü yola çıkan "MV June Aster" adlı feribotta Palawan eyaletindeki turistik merkez Coron'a yaklaşıldığı sırada gece saatlerinde çıkan yangının bilançosu ağırlaşıyor. Yangının ardından cuma günü feribota girebilen ekiplerin 30 kişinin cansız bedenine ulaşmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Yangın sırasında 30 yolcu ve 13 mürettebat üyesi olmak üzere 43 kişi kurtarılırken, 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Sahil Güvenlik yetkilileri, zehirli gazlar ve uzun süredir devam eden sıcaklık nedeniyle cuma gününe kadar gemiye çıkamamıştı.

Kayıp durumdaki 50'den fazla kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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