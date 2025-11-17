Filipinler'de Yolsuzluk İddiaları Nedeniyle Büyük Protesto

Filipinler'in başkenti Manila'da 650 binden fazla kişi, sel önleme projelerinde yolsuzluk yapıldığı iddialarının ardından sokaklara dökülerek, hükümetten suçlulara hesap sorulmasını talep etti.

Filipinler, yolsuzluk skandalıyla çalkalanıyor. Başkent Manila'da 650 binden fazla kişi sel önleme projelerinde yolsuzluk yapıldığı iddialarının ardından sokaklara döküldü. Başkentte dün Iglesia Ni Cristo Kilisesi tarafından organize edilen protesto gösterisinde katılımcıların çoğu, büyük altyapı projelerindeki usulsüzlükler hakkında yürütülen soruşturmaların etkisiz olduğunu ifade ederek, hükümete "yolsuzluğa karışan kişileri korumadan gerçek ve samimi bir soruşturma yürütme" çağrısı yaptı.

Manila'daki protesto gösterisi yarına kadar devam edecek.

İddialara göre kişiler, hiç yapılmamış projelerden haksız kazanç elde etti

Yolsuzluk iddiaları, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ın Ağustos ayında sel kontrol projelerine dair yürütülen iç denetim sonuçlarını açıklamasıyla büyümüştü. Denetim sonuçları, ciddi usulsüzlükleri ortaya koymuştu. Skandala, kamu işleri yetkilileri, büyük inşaat firmalarının yöneticileri ve bazı milletvekilleri dahil edilmiş, iddialara göre bu kişiler, düşük kaliteli yapılmış veya bazı durumlarda hiç yapılmamış sel kontrol projeleri üzerinden haksız kazanç elde etmişti. Marcos, sel kontrol tesislerine odaklanan altyapı projelerindeki iddia edilen yolsuzlukları soruşturmak üzere bir komisyon kurmuş, hatalı projelerden sorumlu olanların Noel'den önce hapse gireceğini taahhüt etmişti. - MANILA