Haberler

Filipinler'de Süper Tayfun Fung-wong'un Yol Açtığı Felakette Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'i vuran Süper Tayfun Fung-wong, sel ve toprak kaymalarına neden olarak 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. 1 milyon kişi tahliye edildi ve yüzlerce uçuş iptal oldu.

Filipinler'i vuran Süper Tayfun Fung-wong'un neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Filipinler'i Süper Tayfun Fung-wong vurdu. Tayvan'a doğru ilerleyen tayfunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Bölgesel sivil savunma yetkilisi Alvin Ayson, Nueva Vizcaya eyaletinin Kayapa kentinde meydana gelen heyelanda bir evin toprak altında kaldığını ve 2 çocuğun öldüğünü belirtti.

Sivil savunma kıdemli yetkilisi Raffy Alejandro ise yaptığı açıklamada, "İlk belirtiler, ölü sayısının minimum düzeyde olacağını gösteriyor" dedi. Alejandro, Fung-wong'un karaya çıktığı Aurora eyaletindeki en az 4 kasabanın toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını söyledi.

Tayfunun yol açtığı sel nedeniyle dün 2 kişi ölmüştü.

Ülke genelinde 1 milyon kişi tahliye edilmişti

Süper Tayfun Fung-wong nedeniyle dün ülke genelinde 1 milyon kişinin tahliye edildiği açıklanmış, 325'i iç hat ve 61'i dış hat uçuşu olmak üzere en az 386 uçuş iptal edilmişti. Filipinler Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nin gemilerin denize açılmasını yasaklaması nedeniyle 6 bin 600 yolcu ve kargo çalışanı limanlarda mahsur kalmıştı.

Kalmaegi Tayfunu'nda 224 kişi ölmüştü

Filipinler'de geçen hafta etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 224 kişi ölmüş, 109 kişi kayıp olarak kayıtlara geçmişti. Tayfun birçok bölgede maddi hasara neden olmuştu. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı

Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

Günler sonra ortaya çıkan görüntüye tepki yağıyor
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı

Acemi polisler, kapıyı tabanca ile açan ev sahibine kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.