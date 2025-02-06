Filipinler'de Küçük Uçağın Düşmesi Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Filipinler'in güneyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü.

Filipinler'in güneyindeki Maguindanao del Sur eyaletine bağlı Ampatuan kasabasında yerel saatle 14.00 sıralarında Beech King Air 350 tipi küçük uçak pirinç tarlasına düştü. Kazada uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği, cansız bedenlerin bölge halkı tarafından uçağın enkazından çıkarıldığı belirtildi.

Uçaktaki 3 kişinin yabancı uyruklu olduğu, kimliklerinin belirlenmesi için inceleme yapıldığı öğrenildi. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. - YANGON