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Filipinler'de Küçük Uçağın Düşmesi Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Filipinler'de Küçük Uçağın Düşmesi Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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Filipinler'in güneyinde bir küçük uçağın pirinç tarlasına düşmesi sonucu 4 kişi öldü. Uçaktaki 3 kişinin yabancı uyruklu olduğu ve kazanın nedeni henüz bilinmediği belirtildi.

Filipinler'in güneyinde küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü.

Filipinler'in güneyindeki Maguindanao del Sur eyaletine bağlı Ampatuan kasabasında yerel saatle 14.00 sıralarında Beech King Air 350 tipi küçük uçak pirinç tarlasına düştü. Kazada uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği, cansız bedenlerin bölge halkı tarafından uçağın enkazından çıkarıldığı belirtildi.

Uçaktaki 3 kişinin yabancı uyruklu olduğu, kimliklerinin belirlenmesi için inceleme yapıldığı öğrenildi. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor. - YANGON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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