Haberler

Filipinler'deki feribot kazasında can kaybı 18'e yükseldi, 24 kişi hala kayıp

Filipinler'deki feribot kazasında can kaybı 18'e yükseldi, 24 kişi hala kayıp
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'in güneyindeki Basilan eyaletinde meydana gelen feribot kazasında can kaybı 18'e yükseldi. 359 yolcudan 317'sinin kurtarıldığı, 24 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Filipinler'in güneyindeki Basilan eyaleti açıklarında yerel saatle 02.00 sıralarında meydana gelen feribot kazasında 18'e yükselirken, 24 kişinin hala kayıp olduğu öğrenildi.

Filipinler'in güneyindeki Basilan eyaleti açıklarında meydana gelen feribot kazasında bilanço ağırlaşıyor. Yerel saatle 02.00 sıralarında feribotun batmasıyla sonuçlanan kazada can kaybı 18'e yükseldi. Filipin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, 359 kişiyi taşıyan "M/V Trisha Kerstin 3" isimli feribottan 317 kişinin kurtarıldığı, 24 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Filipin Sahil Güvenliği Sözcüsü Noemie Cayabyab, "Kurtulanların ifadelerine göre, bölgede o sırada deniz oldukça kabarmıştı" dedi.

Yetkililer feribotun saat 01.50 sıralarında yardım çağrısı yaptığını açıklarken, batmanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi. - MANILA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?

Detayları netleşiyor! İşte 3 kişilik aileyi yok eden sessiz katil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanının makam aracına roketatarlı saldırı

Belediye başkanına roketatarlı pusu! Makam aracını hedef aldılar
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Özlem Çerçioğlu'na büyük ayıp
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda
Belediye başkanının makam aracına roketatarlı saldırı

Belediye başkanına roketatarlı pusu! Makam aracını hedef aldılar
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak
Öcalan'ın Bahçeli'yi hediye ettiği kilimle ilgili çok konuşulacak yorum

Hediye kilimle ilgili çok konuşulacak yorum: Uzaktan bakınca...