Filipinler'de feribot battı: 15 ölü, 43 kayıp
Filipinler'de bir feribotun batması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti, 316 kişi kurtarıldı. Kayıp 43 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Filipinler, facia gibi bir deniz kazasına sahne oldu. 374 kişiyi taşıyan bir feribot, henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenden ötürü battı. Filipinler Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden(PCG) yapılan açıklama göre; kaza yerel saat ile 02: 00 sıralarında ülkenin güneyindeki Basilan eyaleti açıklarında meydana geldi. "M/V Trisha Kerstin 3" isimli feribot, Zamboanga şehrinden Jolo Adası'na doğru giderken Balukbaluk Adası yakınlarında sulara gömüldü. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. PCG Güney Mindanao Bölge Komutanı Romel Dua, yapılan arama çalışmaları sonucunda 316 kişinin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı. 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilirken, kayıp olarak kayıtlara geçen 43 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. - MANILA

