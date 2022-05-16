Fide işçilerinin kaldığı lojman küle döndü - Haberler

ANTALYA (İHA) - Fide işçilerinin kaldığı lojman küle döndü

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesi Topallı Mahallesinde bulunan bir fidelikte, sabah saatlerinde yangın çıktı. Lojman olarak kullanılan iki katlı ev tamamen yandı.

Olay, sabah saat 09.00 civarında meydana geldi. Fidelikte çalışanların ikamet ettiği iki katlı lojman sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangın ihbar üzerine adrese gelen çok sayıda itfaiye tarafından yangın söndürüldü.

"Can kaybı yok"

Yangın çıkışı hakkında bilgi veren işletme sahibi Hüseyin Satılmış, "Sabah saat 09.00 gibi seslere geldim. Geldim yangın çıkmış. Ne olduğunu ve neyden kaynaklandığını bilmiyorum. Viyol olduğu için bunlar petrol türevi olduğu için çok hızlandı. İtfaiyede geç kalınca hızlandı. Can kaybı yok. Fide üretimimizde sorun yok. Sadece ev vardı o yandı. Herkese yardımlarından dolayı teşekkür ederim" dedi.