Feyza Civelek'e nazar değdi

Feyza Civelek'e nazar değdi
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Peş peşe gelen sağlık sorunlarıyla gündeme gelen oyuncu Feyza Civelek, bu kez de gözünden yaşadığı ciddi bir rahatsızlıkla hastaneye başvurdu. Korneasında yırtık tespit edilen oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla durumu duyurdu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Mart ayında kolunu kırarak ameliyat olan genç oyuncu, şimdi de gözünden yaşadığı bir rahatsızlıkla dikkat çekti.

Feyza Civelek'e nazar değdi

Civelek, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, gözünde mikrop olduğunu düşünerek doktora gittiğini ancak yapılan muayene sonucu korneasında yırtık tespit edildiğini ifade etti. Gözünün fotoğrafını da paylaşan oyuncu, durumu takipçileriyle şu sözlerle paylaştı: "Gözüm mikrop kaptı diye doktora gidip, korneamın yırtıldığını öğrenerek çıktım hastaneden. Nazara gelmeye devam ediyorumdur."

Üst üste gelen sağlık sorunlarına rağmen Civelek'in setteki çalışmalarına ara vermediği biliniyor. Oyuncunun yaşadığı bu son gelişme, sosyal medyada takipçilerinden destek mesajları almasına neden oldu.
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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