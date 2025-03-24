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Feyyaz Yiğit canlı yayında görüntülendi! İmamoğlu'na destek oyu

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Popüler dizi "Gibi"nin başrol oyuncusu tiyatrocu Feyyaz Yiğit, CHP'nin önseçimine katıldı. Canlı yayında görüntülenen Yiğit'in oy verdiği anlar televizyon ekranlarına yansıyınca kısa sürede gündem oldu.

'Gibi' dizisinin başrol oyuncusu tiyatrocu Feyyaz Yiğit, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptığı önseçiminde sandık başına gitti.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Canlı yayında görüntülenen Feyyaz Yiğit'in Ekrem İmamoğlu'na oy verdiği anlar televizyona yansıyınca kısa sürede gündem oldu.

Feyyaz Yiğit canlı yayında görüntülendi! İmamoğlu'na destek oyu
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTaş:

neyin ön seçimi bu anlamadım ?

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Haber YorumlarıNeferoglu:

görmediğimizi gördük duymadığımızı duyduk cehapa sayesinde.

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Haber YorumlarıTuba Maran:

Bu ne yapıyorlar adam dibini doldurmuş bunlar kendini niye parçalıyor

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Haber Yorumlarıhakan yavuz yıldırım:

bunlar beledıyelerden nemalanan oyuncular, şarkıcılar yada bir organızasyondan bizede verirler diyen yalaka takımları

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Haber YorumlarıMuhammet DENİZ:

Herkese merhabalar; Bu neyin seçimi, temayülmü? Rakipsiz seçim olurmu tek kişilik seçim olurmu? Kiminle kimin arasında oldu kimler kaç kez oy kullandı? Seçim türlerini, sayın Özelden öğreniyoruz,CHP Kurultayında izlediğimiz Demokrasi! şölenini sindirmeden yeni bir seçim türü daha çıktı. Atatürk'ün kurduğu bir partiyi daha ne kadar Yozlaştıracaklar acaba? Bence önümüzdeki süreçteki olacaklar partiyi gerçek kimliğine kavuşturacak. Saygılarımla

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