Feyyaz Yiğit canlı yayında görüntülendi! İmamoğlu'na destek oyu
Popüler dizi "Gibi"nin başrol oyuncusu tiyatrocu Feyyaz Yiğit, CHP'nin önseçimine katıldı. Canlı yayında görüntülenen Yiğit'in oy verdiği anlar televizyon ekranlarına yansıyınca kısa sürede gündem oldu.
'Gibi' dizisinin başrol oyuncusu tiyatrocu Feyyaz Yiğit, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptığı önseçiminde sandık başına gitti.
KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU
Canlı yayında görüntülenen Feyyaz Yiğit'in Ekrem İmamoğlu'na oy verdiği anlar televizyona yansıyınca kısa sürede gündem oldu.