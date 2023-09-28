Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün mali yapılanmasında yer alan, kapatılan Bank...
Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün mali yapılanmasında yer alan, kapatılan Bank Asya'yı fonladıkları tespit edilen ve örgüt üyeleriyle gerçekleştirdikleri para trafiği MASAK raporuna yansıyan 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütün mali yapılanmasında yer alan, kapatılan Bank Asya'yı fonladıkları tespit edilen ve örgüt üyeleriyle gerçekleştirdikleri para trafiği MASAK raporuna yansıyan 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa