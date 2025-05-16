FETÖ'ye Yönelik Operasyonlarda 101 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlarda 101 şüphelinin yakalandığını ve çeşitli illerde önemli miktarda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 101 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu FETÖ'ye yönelik Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. - ANKARA