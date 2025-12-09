Haberler

6 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde 13 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verdi. Operasyonlar, terörizmin finansmanını deşifre etmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde düzenlenecek operasyonlarda 13 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şirketler yapılanması ve söz konusu şirketlerin faaliyetleri kapsamında terörizmin finansmanı eylemlerinin deşifre edilmesi amacıyla MASAK incelemesi, teknik ve fiziki takip sonucunda, yurt dışından temin edilen paraları yine yurt dışında faaliyette bulunan şirketler üzerinden, geçmiş tarihlerde haklarında adli işlem yapılan örgüt mensuplarına veya yakınlarına transfer ettiklerine dair deliller elde edilen 13 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde, bugünden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
