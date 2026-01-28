Haberler

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Saklandığı çatıda yakalandı

Kocaeli'de FETÖ operasyonu: Saklandığı çatıda yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY'ye üye olmaktan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen D.Ç. saklandığı evin çatısında yakalandı.

Kocaeli'de, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen, saklandığı evin çatısında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç üsteğmen D.Ç.'nin İzmit ilçesinde bir ikamette saklandığı belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda, firari D.Ç. binanın çatısında gizlenmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Trump'ın tehdidi hiç korkutmadı! İran'ın yanıtı zehir zemberek
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Okan Buruk'un Manchester City'ye karşı planı hazır

Manchester City'i böyle yıkacak
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül