FETÖ Üyesi Şüpheli Gaziantep'te Yakalandı
Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP