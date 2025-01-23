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FETÖ Üyesi Şüpheli Gaziantep'te Yakalandı

FETÖ Üyesi Şüpheli Gaziantep'te Yakalandı
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Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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