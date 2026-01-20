Haberler

FETÖ'den hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.S. isimli şahıs polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada M.S., isimli şahsın FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından bahtın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
