Haberler

FETÖ Üyesi Öğretmen 6 Yılın Ardından Yakalandı

FETÖ Üyesi Öğretmen 6 Yılın Ardından Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da terör örgütü FETÖ üyeliği suçundan 6 yıldır aranan öğretmen A.S. yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı ve Bylock kullandığı iddia ediliyor.

Adana'da terör örgütü FETÖ üyeliği suçundan 6 yıldır aranan şüpheli öğretmen yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ'ye üye olmaktan 6 yıldır aranan öğretmen A.S.'nin (53) saklandığı adresi belirledi. Çukurova ilçesindeki adrese baskın yapan ekipler şüpheliyi yakalayarak emniyete getirdi. Şüphelinin terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı, öğrenci yapılanmasında üst düzey sorumlu olduğu öne sürüldü.

Terör örgütünün gizli haberleşme sistemi Bylock'u da kullandığı iddia edilen A.S. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İş insanının sokak ortasında vurulduğu anlar kamerada

Vurulan iş insanı, ölüme böyle direndi! Yardım sesleri caddeyi inletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kovulmayı henüz hazmedememiş! Mourinho'dan Fenerbahçe'ye olay sözler

Mourinho'dan Fenerbahçe'ye olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.