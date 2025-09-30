Haberler

FETÖ Üyesi Komiser Yardımcılığı Sınav Sorularını Usulsüz Ele Geçirdi, Yakalandı

FETÖ Üyesi Komiser Yardımcılığı Sınav Sorularını Usulsüz Ele Geçirdi, Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ'nün sözde emniyet mahrem yapılanmasında yer alan ve 2010 yılı komiser yardımcılığı sınav sorularını usulsüz ele geçiren Y.B., polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B., tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2010 yılı komiser yardımcılığı sınav sorularını usulsüz ele geçiren örgütün içerisinde sözde emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahsı polis yakaladı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler FETÖ'ye üye olma suçundan ve nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında işlem yapılan, 2010 yılı komiser yardımcılığı sınav sorularını usulsüz ele geçiren örgüt içerisinde sözde emniyet mahrem yapılanmasında yer alan Y.B.'nin peşine düştü. Ekipler şahsın ayrıca 2018 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiğini ve 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Şahıs ekiplerin takibi sonrası kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trabzon'da bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu

Şehir diken üstünde! Bomba yüklü araç balıkçıların ağına takıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFelix:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 251 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv devi iflas etti

Otomotiv devi milyarlarca liralık borç nedeniyle iflas etti
Uzak Şehir'e Sinem Ünsal'ın oyunculuğu damga vurdu

Dizinin can alıcı sahnesine Sinem Ünsal'ın oyunculuğu damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.