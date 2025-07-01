FETÖ Üyesi İki Yıl Geçmiş Cezasıyla Yakalandı

FETÖ Üyesi İki Yıl Geçmiş Cezasıyla Yakalandı
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Nevşehir'de FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs, Terörle Mücadele ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Nevşehir'de FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "FETÖ Terör Örgütünün" eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde hakkında 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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