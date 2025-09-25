Haberler

FETÖ Üyesi İhraç Polisi Kayseri'de Yakalandı

FETÖ Üyesi İhraç Polisi Kayseri'de Yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç polis memuru A.Ç.'yi yakaladı. Emniyet, terör örgütlerine karşı mücadelenin devam edeceğini duyurdu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis memuru yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. yakalandı. İşlemleri tamamlanan A.Ç.; cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

