FETÖ hükümlüsü Uşak'ta yakalandı
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. isimli hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, cezaevine teslim edildi. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı