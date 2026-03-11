Haberler

Samsun'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Samsun'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İ.B., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Samsun'da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan araştırma ve takip sonucu "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesince 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp aranan İ.B. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edilen İ.B., tutuklanarak Kavak S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı

ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı
Güney Amerika ülkesi İsrail yerine Türkiye'yi seçti

Güney Amerika ülkesi İsrail yerine Türkiye'yi seçti
Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı

Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı
APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi

APP plakalarla ilgili yeni karar! Hepsi iptal edildi
ABD'li Witkoff'tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke

"İsrail tek bombayla yok edilebilir"
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış